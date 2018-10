später lesen Merkel ruft Union zu Einigkeit vor Landtagswahlen auf Teilen

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die Union vor den Landtagswahlen in Bayern und Hessen zur Einigkeit aufgerufen. Sie appelliere an CDU und CSU, „dass wir uns jetzt an die Wähler wenden und nicht miteinander Fingerhakeln machen“, sagte Merkel auf dem Deutschlandtag der Jungen Union in Kiel. dpa