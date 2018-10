später lesen Merkel nennt Diskussion um CDU-Vorsitz „offenen Prozess“ Teilen

Bundeskanzlerin Angela Merkel lehnt es weiter ab, sich in die Diskussion über ihre Nachfolge an der CDU-Spitze einzuschalten. Es sei jetzt ein „offener Prozess“, sagte Merkel am Rande eines Afrika-Gipfels in Berlin. dpa