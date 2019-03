Das bestätigte eine Sprecher der Bundesregierung am Rande des EU-Gipfels in Brüssel der dpa. Dabei werde es unter anderem um die Stärkung des Multilateralismus - also der internationalen Institutionen und Abkommen - gehen. Die Neuausrichtung der China-Politik der EU zählt neben dem Brexit zu den Hauptthemen des EU-Gipfels.