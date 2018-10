später lesen Merkel gibt CDU-Vorsitz ab und zieht sich 2021 aus der Politik zurück Teilen

CDU-Chefin Angela Merkel gibt nach massiven Verlusten ihrer Partei bei der Hessen-Wahl die Parteiführung ab, will aber bis zum Ende der Wahlperiode 2021 Kanzlerin bleiben. Dann will sie sich ganz aus der Politik zurückziehen, kündigte die 64-Jährige in Berlin an. dpa