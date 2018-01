später lesen Merkel fordert engere außenpolitische Zusammenarbeit der EU Teilen

Twittern







Bundeskanzlerin Angela Merkel hat eine engere Zusammenarbeit der EU-Staaten in der Außenpolitik angemahnt. „Wir müssen unser Schicksal mehr in die eigene Hand nehmen“, sagte sie auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos. „Die einheitliche europäische Außenpolitik ist noch nicht ausreichend entwickelt.“ Das sei aber vor allem deswegen notwendig, weil ein Großteil der globalen Konflikte „vor unserer Haustür stattfindet“. Als Beispiel nannte die Kanzlerin den Syrien-Konflikt. Bei den Versuchen einer Lösung der Krise dort hat die EU so gut wie gar keine Rolle gespielt. dpa