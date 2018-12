später lesen Merkel: EU-Gipfel wird Brexit-Abkommen nicht verändern Teilen

Twittern







Kanzlerin Angela Merkel geht auch nach der Werbetour der britischen Regierungschefin Theresa May in mehreren europäischen Ländern nicht davon aus, dass der EU-Gipfel Änderungen am Brexit-Abkommen beschließen wird. dpa