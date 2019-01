später lesen Merkel: Bürokratiekosten für Landwirte senken Teilen

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich für einen Bürokratieabbau für Landwirte ausgesprochen. Ihr liege vor allem daran, dass die „Landwirtschaftspolitik in Europa nicht so viel Bürokratiekosten hervorruft, dass die Landwirte daran verzweifeln“, sagte die CDU-Politikerin in ihrem Video-Podcast. dpa