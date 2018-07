In der ZDF-Show „Klartext, Frau Merkel“, in der Bürger ihre Fragen an die Politikerin richten konnten, hatte Cebi Personalnot und mangelnde Bezahlung in der Pflege kritisiert. Der 36-Jährige ist seit dem Zivildienst im Altenheim St. Johannisstift in Paderborn tätig.