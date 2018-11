später lesen Mercedes-Team veröffentlicht Lauda-Nachricht: Bald wieder da Teilen

Niki Lauda hat in einer Video-Nachricht an das Weltmeister-Team von Mercedes seine baldige Rückkehr angekündigt. „Ich war schneller wieder aus dem Bett raus, weil ich gespürt habe, das ich in einer großen starken Familie und unter Freunden bin“, sagte der 69-Jährige, der sich von einer Lungentransplantation erholt. dpa