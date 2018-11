später lesen „Men of the Year“ 2018 für Schweinsteiger und „Boot“-Crew Teilen

Der frühere Fußballweltmeister Bastian Schweinsteiger und die Stars der neuen Serie „Das Boot“ gehören für das Magazin „GQ“ zu den Männern des Jahres. Sie wurden während der alljährlichen „Men of the Year“-Gala in Berlin ausgezeichnet - ebenso wie der Musiker Herbert Grönemeyer in der Kategorie „Legend“ und Superman-Darsteller Henry Cavill in der Kategorie „Movie“. dpa