später lesen Melania Trump: „Die am meisten gemobbte Person der Welt“ Teilen

Twittern







US-First Lady Melania Trump fühlt sich öffentlich bloßgestellt. „Ich könnte sagen, ich bin die am meisten gemobbte Person auf der Welt“, sagte Trump in einem Interview des Senders ABC News. Auf Nachfrage schränkte sie ein: „Eine der am meisten gemobbten Personen der Welt. dpa