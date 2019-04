später lesen Mehrere Länder: Beamten Weg in gesetzliche Kasse erleichtern Teilen

Twittern







Nach dem Vorbild Hamburgs wollen mehrere SPD- oder linksgeführte Länder Beamten den Eintritt in die gesetzliche Krankenversicherung erleichtern. So gibt es konkrete Pläne in Thüringen, Brandenburg, Bremen und Berlin, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur zeigt. dpa