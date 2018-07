später lesen Mehr Ladesäulen für E-Autos - aber noch viele weiße Flecken Teilen

Twittern







Fahrer von Elektroautos können ihre Akkus an immer mehr Ladesäulen aufladen. Deren Zahl ist in Deutschland deutlich gestiegen. Nach einer neuen Übersicht des Energiewirtschafts-Verbandes BDEW gibt es derzeit rund 13 500 öffentliche und teilöffentliche Ladepunkte an rund 6700 Ladesäulen. dpa