In Deutschland sind in den ersten sieben Monaten diesen Jahres 279 Menschen ertrunken. Das waren 37 mehr als im Vorjahreszeitraum. Die meisten Menschen seien an ungesicherten Badestellen im Binnenland ertrunken, heißt es von der DLRG. dpa