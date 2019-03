später lesen Mehr als Zehntausend in NRW bei „Fridays for Future“-Demos Teilen

Weit mehr als zehntausend Schüler, Studierende und Unterstützer haben sich allein in Nordrhein-Westfalen am Welt-Protesttag der Klimaschutzbewegung „Fridays for Future“ beteiligt. So nahmen in Köln rund 10 000 Menschen an dem Protestzug teil, wie die Polizei bestätigte. dpa