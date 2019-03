später lesen Mehr als 500 Ermittler bei Razzia gegen Großfamilie Teilen

Bei einer Riesen-Razzia gegen eine Großfamilie haben mehr als 500 Ermittler am Morgen 13 Gebäude in Norddeutschland durchsucht, unter anderem in Hamburg. Mitgliedern der polnischstämmigen Familie werden Sozialleistungs- und Versicherungsbetrug, Urkundenfälschung sowie Menschenhandel vorgeworfen. dpa