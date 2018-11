später lesen Mehr als 140 Grindwale in Neuseeland gestrandet Teilen

Twittern







In Neuseeland sind mehr als 140 Grindwale gestrandet und teils qualvoll verendet. Die Meeressäuger wurden übers Wochenende an einem einsamen Strand von Stewart Island an Land getrieben; das ist die südlichste Insel des Pazifikstaats. dpa