Mehr als 10 000 Schüler sind in Berlin nach Polizeiangaben für mehr Klimaschutz auf die Straße gegangen. In die „Fridays For Future“-Demonstration reihte sich auch deren Gründerin, die Schwedin Greta Thunberg, ein. dpa