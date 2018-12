später lesen Medien: Französischer Dschihadist in Dschibuti festgenommen Teilen

Twittern







Ein mutmaßlicher Dschihadist aus Frankreich ist französischen Medienberichten zufolge in Dschibuti festgenommen worden. Der Verdächtige sei in dem nordostafrikanischen Land in Gewahrsam, berichteten der Radionachrichtensender Franceinfo und andere Medien. dpa