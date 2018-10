später lesen Mazedonisches Parlament leitet Änderung des Staatsnamens ein Teilen

Das Parlament in Mazedonien hat den Weg zu einem neuen Staatsnamen freigemacht. Mit einer Zweidrittelmehrheit beschloss die Volksvertretung am Abend in Skopje, entsprechende Verfassungsänderungen auf den Weg zu bringen. dpa