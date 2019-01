später lesen Mays Neujahrsansprache: Aufruf zu Einigkeit im Brexit-Streit Teilen









Die britische Premierministerin Theresa May hat in ihrer Neujahrsansprache um Unterstützung für das mit Brüssel ausgehandelte Brexit-Abkommen geworben. 2019 könne das Jahr werden, in dem die Differenzen im Brexit-Streit überwunden werden, sagte die Regierungschefin. dpa