Nach dem Brexit-Aufschub will sich die britische Premierministerin Theresa May mit voller Kraft für eine Zustimmung des Parlaments in London zum Austrittsabkommen in der kommenden Woche einsetzen. „Es ist nun an der Zeit, eine Entscheidung zu treffen“, sagte May nach dem EU-Gipfel am Norgen in Brüssel. dpa