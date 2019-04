später lesen May sucht nach Brexit-Kompromiss - neuer Austrittsaufschub? Teilen

Twittern







Die britische Premierministerin Theresa May will sich nach ihrem Brexit-Kompromissangebot an die Opposition heute den Fragen der Abgeordneten stellen. Bei der Fragestunde im Parlament muss die Regierungschefin mit viel Gegenwind aus den eigenen Reihen rechnen. dpa