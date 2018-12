später lesen May: Neues Brexit-Referendum wäre „irreparabler Schaden“ Teilen

Die britische Premierministerin Theresa May befürchtet bei einer erneuten Volksabstimmung über die EU-Zugehörigkeit ihres Landes laut Medienberichten einen „irreparablen“ politischen Schaden. Die BBC veröffentlichte vorab Auszüge aus einer Rede, die May später am Tag im Unterhaus halten sollte. dpa