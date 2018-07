später lesen May gibt sich in Regierungskrise kämpferisch Teilen

Twittern







Nach dem Beben in ihrer Regierung hat die britische Premierministerin Theresa May ihre umstrittenen Brexit-Vorschläge verteidigt und sich kampfeslustig gezeigt. Man wolle einen geordneten EU-Austritt, dabei aber Wünsche der Brexit-Wähler erfüllen, etwa nach Begrenzung des Zuzugs von EU-Bürgern, sagte May in London bei einem Auftritt mit Bundeskanzlerin Angela Merkel. dpa