Die britische Premierministerin Theresa May hat die Misstrauensabstimmung um ihr Amt als konservative Parteichefin gewonnen - sie räumte aber eine teilweise Niederlage ein. Eine „erhebliche Zahl“ an Abgeordneten habe gegen sie gestimmt, sagte May. dpa