Die britische Premierministerin Theresa May erwartet beim Treffen der Staats- und Regierungschefs keinen Durchbruch im Ringen um den britischen EU-Austritt. „Ich nehme die Stärke der Bedenken im Unterhaus zur Kenntnis“, sagte May in Brüssel. dpa