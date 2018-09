später lesen May bekräftigt ihre Brexit-Pläne Teilen

Twittern







Premierministerin Theresa May bleibt auch nach dem von Konfrontation geprägten Salzburger EU-Gipfel bei ihren bisherigen Brexit-Plänen. Das bekräftigte sie in London. „Kein Abkommen ist besser als ein schlechtes Abkommen“, sagte May. dpa