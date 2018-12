später lesen Massives Polizeiaufgebot bei „Gelbwesten“-Protest Teilen

An den „Gelbwesten“-Protesten in Frankreich haben sich heute landesweit nach offiziellen Angaben gut 30 000 Menschen beteiligt - deutlich weniger als vor einer Woche. In Paris fanden die Kundgebungen an verschiedenen Orten statt. dpa