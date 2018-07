später lesen Massenhinrichtung in Iran: Acht IS-Mitglieder aufgehängt Teilen

Im Iran sind acht Mitglieder der sunnitischen Terrormiliz Islamischer Staat (IS) wegen eines Angriffs auf das Parlament und ein Mausoleum in Teheran hingerichtet worden. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Isna wurden sie in einem Gefängnis der Hauptstadt aufgehängt. dpa