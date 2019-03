später lesen Maskierte überfallen Geldtransporter und verletzen Wachmann Teilen

Drei maskierte Täter haben am Flughafen Köln/Bonn einen Geldtransporter überfallen und einen Wachmann lebensgefährlich verletzt. Sie flüchteten nach der Tat in einem schwarzen Auto, das sie später in Brand setzten und zurückließen. dpa