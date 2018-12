später lesen Mann unter Drogen verursacht schweren Autounfall Teilen

Ein unter Drogen stehender junger Autofahrer hat einen Tag vor Heiligabend in Neuberg in Hessen einen schweren Verkehrsunfall verursacht, bei dem sechs Menschen verletzt wurden. Nach Polizeiangaben kam der 25-Jährige in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn, wo er in das Auto einer Familie krachte. dpa