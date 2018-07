später lesen Mann stirbt nach Sprung von Brücke in Kanal Teilen

Nach dem Sprung in einen Kanal ist ein 25-Jähriger am Wochenende in der Uni-Klinik Münster in Nordrhein-Westfalen verstorben. Der Mann war am Freitagabend von einer Brücke aus in den Dortmund-Ems-Kanal gesprungen und nicht wieder aufgetaucht. dpa