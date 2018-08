später lesen Mann schießt beim russischen Außenministerium auf Polizisten Teilen

Ein Mann hat in der Nähe des russischen Außenministeriums in Moskau auf zwei Polizisten geschossen. Der Mann habe am Abend das Feuer auf die Wachleute im Moskauer Stadtzentrum eröffnet, teilte das Innenministerium der russischen Hauptstadt mit. dpa