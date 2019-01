später lesen Mann in Niedersachsen sprengt sich mit Böller Hand weg Teilen

Twittern







Bei einem Unfall mit einem Böller hat sich ein Mann in Niedersachsen am Silvesterabend eine Hand weggesprengt. Neben dem 38-Jährigen wurde bei dem Unfall in Winsen an der Aller ein 54 Jahre alter Mann verletzt. dpa