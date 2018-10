später lesen Mann in Hamburg angeschossen - Drei Verdächtige flüchtig Teilen

Twittern







Ein Mann ist in Hamburg in der Nähe eines Einkaufszentrums angeschossen worden. Die Täter seien nach der Tat im Stadtteil Wandsbek geflüchtet, sagte ein Polizeisprecher am Abend. Es habe mehrere Zeugen gegeben. dpa