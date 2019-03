später lesen Mann findet mehr als zwei Meter lange tote Schlange Teilen

Schreck in den Abendstunden: Auf einem Platz für Kompost hat ein Mann in Friedland in Mecklenburg-Vorpommern eine mehr als zwei Meter lange, reglos daliegende Schlange entdeckt. Er meldete seinen Fund, woraufhin das Veterinäramt das Tier am Abend abholte, wie die Polizei mitteilte. dpa