Aufregung am Parlament in London: Ein Mann ist mit seinem Auto in eine Sicherheitsabsperrung gefahren und hat dabei mehrere Fußgänger verletzt. Die britische Polizei nahm den Mann fest. Mehrere Straßen rund ums Parlamentsgebäude sind abgesperrt. dpa