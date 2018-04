später lesen Mann fährt in Münster in Gruppe und tötet zwei Menschen Teilen

Ein Mann ist in Münster mit einem Kleintransporter in eine Gruppe von Menschen gerast und hat zwei von ihnen getötet. Anschließend erschoss er sich nach Polizeiangaben in dem Wagen selbst. Bei dem Amokfahrer handelt es sich nach ersten Ermittlungen um einen 48 Jahre alten Deutschen. Einen terroristischen Hintergrund schloss die Polizei vorerst aus. Nach -Informationen handelte es sich möglicherweise um einen psychisch labilen Einzeltäter. Von den rund 20 Verletzten wurden mehrere schwer verwundet, einige von ihnen schwebten am Abend noch in Lebensgefahr. dpa