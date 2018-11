später lesen Mann bricht in Alligatoren-Farm ein - Bad mit Krokodilen Teilen

Ein Mann ist in Florida in eine Alligatoren-Farm eingebrochen und bei einem nächtlichen Bad in einem der Teiche von Krokodilen angegriffen und verletzt worden. Der Mann war in der Nacht in St. Augustine über mehrere Sicherheitszäune geklettert, berichteten örtliche Medien. dpa