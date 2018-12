später lesen Mann bei Kutsch-Unfall schwer verletzt - Pferd verendet Teilen

Ein 85 Jahre alter Kutscher ist in Baden-Württemberg bei einem Unfall mit seinem Gespann schwer verletzt worden. Eines der Pferde rannte bei dem Geschehen in Murrhardt bei Stuttgart in Panik gegen einen Baum und verendete, wie die Polizei in Aalen mitteilte. dpa