Ein Mann hat eine Tankstellenmitarbeiterin in Bochum stundenlang mit einer Pistole in seiner Gewalt gehalten. Die 54-Jährige konnte am Vormittag flüchten, der bewaffnete 46-Jährige wurde danach festgenommen. dpa