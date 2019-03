später lesen Mandy Moore wird auf Hollywoods „Walk of Fame“ geehrt Teilen

Die amerikanische Sängerin und Schauspielerin Mandy Moore wird mit einem Stern auf dem „Walk of Fame“ geehrt. Am 25. März soll sie die Plakette in der Sparte Fernsehen auf dem Hollywood Boulevard enthüllen, wie die Betreiber der berühmten Flaniermeile mitteilten. dpa