Italiens Innenminister Matteo Salvini hatte zuvor auf Twitter das Bild eines Schlauchboots veröffentlicht, das sich angeblich mit 70 Migranten an Bord in maltesischen Gewässern befinde und über einen „starken“ Motor verfüge. Erst am Mittwoch war das Rettungsschiff „Aquarius“ mit 141 Migranten an Bord in den Hafen Vallettas eingelaufen.