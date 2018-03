später lesen Malmström und Altmaier wollen Handelsstreit mit USA lösen Teilen

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier müht sich in Washington weiter um einen Fortschritt im Streit um Einfuhrzölle der USA auf Stahl und Aluminium. Nach einem Gespräch mit seinem US-Kollegen Wilbur Ross wollte er mit dem US-Handelsbeauftragten, Robert Lighthizer zusammenkommen. Wichtiger als Altmaiers Bemühungen dürfte im Zusammenhang mit den Stahlzöllen der Besuch von EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström in Washington sein. Die Bundesregierung hat in der Zollpolitik keine Verhandlungsmacht. Diese liegt bei der EU. dpa