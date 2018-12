später lesen Macron will in „Gelbwesten“-Krise Antworten geben Teilen

In der seit Wochen andauernden „Gelbwesten“-Krise will sich Frankreichs Präsident Emmanuel Macron am Abend öffentlich äußern. Das bestätigten Élysée-Kreise. Zuvor hatten unter anderem Vertreter der „Gelben Westen“ und die Opposition Antworten des Staatschefs gefordert. dpa