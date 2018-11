später lesen Macron und Steinmeier mahnen Jugend Teilen

Der französische Präsident Emmanuel Macron und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier haben an die Jugend Europas appelliert, für ein weltoffenes, friedliches Europa zu kämpfen. „Wir befinden uns an einem sehr wichtigen Zeitpunkt unserer Geschichte“, sagte Macron bei einer Begegnung mit Jugendlichen aus ganz Europa in Berlin. dpa