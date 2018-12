später lesen Macron kommt „Gelbwesten“ nach Massenprotesten entgegen Teilen

Nach Massenprotesten geht der französische Präsident Emmanuel Macron einen auf die „Gelbwesten“ zu. Er kündigte in einer Rede an die Nation größere Zugeständnisse in der Sozialpolitik an. So solle es unter anderem auf Überstunden weder Steuern noch Sozialabgaben geben. dpa