Maas: Deutschland bleibt verlässlicher Partner

Deutschland wird nach Worten des künftigen deutschen Außenministers Heiko Maas auch in Zukunft international eine konstruktive Rolle spielen. „Ich werde meinen Beitrag dazu leisten, dass Deutschland als ein verlässlicher Partner in der Welt wahrgenommen wird“, sagte Maas bei einem Landesparteitag der saarländischen SPD. „Vor dem Amt habe ich großen Respekt. Das ist ein Amt, das einmal Willy Brandt innehatte“, sagte Maas. „Und unser Land im Ausland zu vertreten, ist etwas, an das man mit Respekt herangehen sollte, aber auch mit Freude. Und das will ich tun.“ dpa