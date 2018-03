später lesen Maas besucht Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem Teilen

Twittern







Außenminister Heiko Maas wird heute zu Beginn seines Antrittsbesuchs in Israel die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem besuchen. Der SPD-Politiker hatte in seiner Antrittsrede mit dem Satz für Aufsehen gesorgt, er sei wegen Auschwitz in die Politik gegangen. Damit begründete er seinen Vorhaben, eine Verbesserung der deutsch-israelischen Beziehungen zu einem Schwerpunkt seiner Amtszeit zu machen. Den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu trifft Maas morgen. Außerdem will er mit Palästinenserpräsident Mahmud Abbas in Ramallah sprechen. dpa